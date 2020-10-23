У супермаркеті на Оболоні сталася пожежа (відео)
Із будівлі супермаркету валив густий дим
Фото: скріншот відео
Усіх працівників і покупців евакуювали
У п’ятницю, 23 жовтня, близько 16 години виникло загорання у супермаркеті «Сільпо» на вул. Героїв Сталінграда, 27 в Оболонському районі Києва.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Із приміщення магазину були евакуйовані співробітники та відвідувачі.
На оприлюдненому відео видно, як з будівлі йде густий дим.
На місці очікували рятувальників ДСНС.
Подробиці надзвичайної події поки що невідомі.