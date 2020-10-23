  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У супермаркеті на Оболоні сталася пожежа (відео)

    • Розсилка
    Із будівлі супермаркету валив густий дим - У супермаркеті на Оболоні сталася пожежа (відео)
    Із будівлі супермаркету валив густий дим
    Фото: скріншот відео

    Усіх працівників і покупців евакуювали

    У п’ятницю, 23 жовтня, близько 16 години виникло загорання у супермаркеті «Сільпо» на вул. Героїв Сталінграда, 27 в Оболонському районі Києва.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Із приміщення магазину були евакуйовані співробітники та відвідувачі.

    На оприлюдненому відео видно, як з будівлі йде густий дим.

    На місці очікували рятувальників ДСНС.

    Подробиці надзвичайної події поки що невідомі.

    пожежа Київ ДСНС магазин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies