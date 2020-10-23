У супермаркеті на Оболоні сталася пожежа (відео)



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Із будівлі супермаркету валив густий дим Фото: скріншот відео

Усіх працівників і покупців евакуювали

У п’ятницю, 23 жовтня, близько 16 години виникло загорання у супермаркеті «Сільпо» на вул. Героїв Сталінграда, 27 в Оболонському районі Києва.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Із приміщення магазину були евакуйовані співробітники та відвідувачі.

На оприлюдненому відео видно, як з будівлі йде густий дим.

На місці очікували рятувальників ДСНС.

Подробиці надзвичайної події поки що невідомі.