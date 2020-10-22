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    У центрі Києва горіла трансформаторна підстанція (фото)

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    Над ліквідацією пожежі працювали десять рятувальників - У центрі Києва горіла трансформаторна підстанція (фото)
    Над ліквідацією пожежі працювали десять рятувальників
    Фото: ДСНС

    Пожежа сталася у підстанції в житловому будинку

    У середу, 21 жовтня, у трансформаторній підстанції на вул. Басейній, 7 у Печерському районі столиці виникла пожежа. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 12:09.

    До місця виклику було направлено рятувальників 2 Державної пожежно-рятувальної частини, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

    Бійці встановили, що на зовнішній стіні першого поверху 4-поверхового житлового будинку в трансформаторній підстанції сталося загоряння.

    О 12:24 бійці локалізували пожежу, а о 12:32 ліквідували за допомогою порошкового вогнегасника.

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    У центрі Києва горіла трансформаторна підстанція (фото)
    У центрі Києва горіла трансформаторна підстанція (фото)

    На місці події було задіяно 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

    Жертв та постраждалих немає.

    Причину виникнення пожежі наразі встановлюють правоохоронці.

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