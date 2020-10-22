У центрі Києва горіла трансформаторна підстанція (фото)



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Над ліквідацією пожежі працювали десять рятувальників Фото: ДСНС

Пожежа сталася у підстанції в житловому будинку

У середу, 21 жовтня, у трансформаторній підстанції на вул. Басейній, 7 у Печерському районі столиці виникла пожежа. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 12:09.

До місця виклику було направлено рятувальників 2 Державної пожежно-рятувальної частини, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

Бійці встановили, що на зовнішній стіні першого поверху 4-поверхового житлового будинку в трансформаторній підстанції сталося загоряння.

О 12:24 бійці локалізували пожежу, а о 12:32 ліквідували за допомогою порошкового вогнегасника.

На місці події було задіяно 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

Жертв та постраждалих немає.

Причину виникнення пожежі наразі встановлюють правоохоронці.