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    Під час пожежі у столичній багатоповерхівці загинув чоловік (фото)

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    На місці пожежі працювали 15 рятувальників - Під час пожежі у столичній багатоповерхівці загинув чоловік (фото)
    На місці пожежі працювали 15 рятувальників
    Фото: ДСНС

    Тіло чоловіка у квартирі виявили рятувальники

    У четвер, 22 жовтня, сталася пожежа у 5-поверховому житловому будинку на вул. Депутатській, 32 у Святошинському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 15:18.

    До місця виклику прибули рятувальники з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Бійці встановили, що в одній із квартир на четвертому поверсі сталося загоряння матраца, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    У ході розвідки вогнеборці виявили у кімнаті тіло чоловіка 1974 року народження без ознак життя.

    О 15:39 займання було локалізовано на площі 5 кв. м, а о 15:56 - ліквідовано.

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    Під час пожежі у столичній багатоповерхівці загинув чоловік (фото)
    Під час пожежі у столичній багатоповерхівці загинув чоловік (фото)
    Під час пожежі у столичній багатоповерхівці загинув чоловік (фото)

    На місці було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу.

    Причину займання та обставини трагедії встановлюють правоохоронні органи.

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