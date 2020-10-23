Під час пожежі у столичній багатоповерхівці загинув чоловік (фото)



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На місці пожежі працювали 15 рятувальників Фото: ДСНС

Тіло чоловіка у квартирі виявили рятувальники

У четвер, 22 жовтня, сталася пожежа у 5-поверховому житловому будинку на вул. Депутатській, 32 у Святошинському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 15:18.

До місця виклику прибули рятувальники з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Бійці встановили, що в одній із квартир на четвертому поверсі сталося загоряння матраца, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

У ході розвідки вогнеборці виявили у кімнаті тіло чоловіка 1974 року народження без ознак життя.

О 15:39 займання було локалізовано на площі 5 кв. м, а о 15:56 - ліквідовано.

На місці було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу.

Причину займання та обставини трагедії встановлюють правоохоронні органи.