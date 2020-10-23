На підприємстві з хімікатами під Києвом сталась пожежа: є постраждалі (фото, відео)



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На місці пожежі працювали 9 одиниць спецтехніки Фото: ДСНС

Чотири працівники підприємства отримали опіки

У четвер, 22 жовтня, сталась пожежа на території підприємства яке спеціалізується на утилізації хімічних речовин та медичних препаратів у м. Обухів. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району о 13:45.

До місця виклику було направлено черговий караул 16 Державної пожежно-рятувальної частини м. Обухів та рятувальників Кагарлицького, Білоцерківського, Васильківського та Києво-Святошинського районів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Вогнеборці встановили, що пожежа виникла на площі 150 кв. м безпосередньо в ангарі, прибудованого до металевого складського приміщення, площа якого становить 600 кв. м.

Було оголошено другий ранг пожежі та направлено до місця події 9 одиниць техніки.

Внаслідок пожежі опіки отримали 4 працівники підприємства.

Пожежу було локалізовано о 14:36 та повністю ліквідовано о 15:32.

На місці події залучались 9 одиниць техніки та 42 чоловіки особового складу.

Причина пожежі встановлюється.