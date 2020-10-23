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    На підприємстві з хімікатами під Києвом сталась пожежа: є постраждалі (фото, відео)

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    На місці пожежі працювали 9 одиниць спецтехніки - На підприємстві з хімікатами під Києвом сталась пожежа: є постраждалі (фото, відео)
    На місці пожежі працювали 9 одиниць спецтехніки
    Фото: ДСНС

    Чотири працівники підприємства отримали опіки

    У четвер, 22 жовтня, сталась пожежа на території підприємства яке спеціалізується на утилізації хімічних речовин та медичних препаратів у м. Обухів. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району о 13:45.

    До місця виклику було направлено черговий караул 16 Державної пожежно-рятувальної частини м. Обухів та рятувальників Кагарлицького, Білоцерківського, Васильківського та Києво-Святошинського районів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Вогнеборці встановили, що пожежа виникла на площі 150 кв. м безпосередньо в ангарі, прибудованого до металевого складського приміщення, площа якого становить 600 кв. м.

    Було оголошено другий ранг пожежі та направлено до місця події 9 одиниць техніки.

    Внаслідок пожежі опіки отримали 4 працівники підприємства.

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    На підприємстві з хімікатами під Києвом сталась пожежа: є постраждалі (фото, відео)
    На підприємстві з хімікатами під Києвом сталась пожежа: є постраждалі (фото, відео)
    На підприємстві з хімікатами під Києвом сталась пожежа: є постраждалі (фото, відео)
    На підприємстві з хімікатами під Києвом сталась пожежа: є постраждалі (фото, відео)
    На підприємстві з хімікатами під Києвом сталась пожежа: є постраждалі (фото, відео)
    На підприємстві з хімікатами під Києвом сталась пожежа: є постраждалі (фото, відео)
    На підприємстві з хімікатами під Києвом сталась пожежа: є постраждалі (фото, відео)

    Пожежу було локалізовано о 14:36 та повністю ліквідовано о 15:32.

    На місці події залучались 9 одиниць техніки та 42 чоловіки особового складу.

    Причина пожежі встановлюється.

    пожежа ДСНС Київщина рятувальники
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