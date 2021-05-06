Столична поліція зловила любителя чужих велосипедів (фото)

Зловмисник викрав велосипед, перерізавши замок за допомогою підручних засобів

До Подільського управління поліції звернувся чоловік, який повідомив про крадіжку велосипеда з будинку на вулиці Межигірській. До заявника на місце події виїхала слідчо-оперативна група, а орієнтування транспортного засобу передали патрулям та профільним службам. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Під час відпрацювання території працівники кримінальної поліції виявили підозрілого чоловіка на велосипеді, схожому за описом, наданим потерпілим. Правоохоронці зупинили 32-річного киянина, який під час спілкування зізнався, що вказаний транспортний засіб йому не належить.

Слідчі вилучили велосипед та повернули його заявнику, а порушника доставили до Подільського управління поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі.

Наразі перевіряється причетність фігуранта до скоєння аналогічних злочинів на території столиці.