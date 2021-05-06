Поліція знайшла водія, який збив чоловіка на Столичному шосе

Правоохоронці проводять із правопорушником необхідні слідчі дії

Слідчі поліції Києва встановили та розшукали водія автомобіля Renault, який вночі збив пенсіонера на Столичному шосе. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Так, у середу, 5 травня, близько 23:00 до столичної поліції надійшло повідомлення про автопригоду з потерпілим на Столичному шосе. На місце події негайно виїхали швидка допомога, патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП.

За словами начальника слідчого відділення Голосіївського управління поліції Маріанни Кухаревської, після проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили деталі правопорушення.

«Водій автомобіля Renault здійснив наїзд на пішохода та втік із місця події. Патрульні та небайдужий громадянин надали 82-річному потерпілому домедичну допомогу, а далі медики госпіталізували його з травмою ноги у стаціонар. Зі слів лікарів, зараз стан пенсіонера стабільний. Завдяки відео з камер спостереження, встановлених у рамках програми «Безпечне місто», ми встановили автомобіль, напрямок його руху та особу 45-річного водія», – розповіла поліцейська.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Це – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Наразі з водієм проводяться необхідні слідчі дії та встановлюються обставини цієї автопригоди.