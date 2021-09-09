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    У відомому енергетику виявили отруту – напій вилучають із супермаркетів

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    Населення просять повідомляти про виявлення продуктів&nbsp; - У відомому енергетику виявили отруту – напій вилучають із супермаркетів
    Населення просять повідомляти про виявлення продуктів 
    Фото: reporter.ua

    У напої виявили оксид етилену

    У відомому енергетичному напої, який потрапив на полиці українських супермаркетів, виявили небезпечні речовини. Про це повідомляє Держпродспоживслужба в Київській області.

    «Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області інформує щодо надходження інформаційного повідомлення Системи швидкого реагування про харчові продукти та корми (RASFF) від 03 вересня 2021 року № 2021.4074 та «№ 2021.4074-fup 29 стосовно виявлення несанкціонованої речовини оксид етилену у сировині (постачальник: ADE-Orangen-Mango-Grundstoff), яка використовувалась при виявленні напоїв HELL Focus STR 250C (виробник: Hell Energy Magyaroszag Kft) та експортовано до України», – зазначається у повідомленні.

    Через виявлені отруйні речовини у напої, продукт вилучають з магазинів. «Попереджаємо операторів ринку про виконання обов’язку, передбаченого частиною 3 статті 20 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», а саме: негайного вилучення харчового продукту з обігу та письмового інформування компетентного органу про виявлену невідповідність у строк не більше двох робочих днів», – йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося, відділення Держпродспоживслужби у Тернопільській області виявило небезпечну концентрацію домішок у йогуртах італійських виробників Granarolo SpA та Vernate (MI). Населення просять негайно повідомляти про них з метою подальшого вилучення.

    Нагадаємо, жителька Кіровоградщини підчепила рідкісну хворобу через рибу.

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    Теги: отруєння продукти магазин населення
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    У відомому енергетику виявили отруту – напій вилучають із супермаркетів