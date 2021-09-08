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    У школі на Хмельниччині отруїлися діти

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    Четверо учнів початкових класів були госпіталізовані до інфекційної лікарні з підозрою на харчове отруєння - У школі на Хмельниччині отруїлися діти
    Четверо учнів початкових класів були госпіталізовані до інфекційної лікарні з підозрою на харчове отруєння
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    Правоохоронці взяли необхідні аналізи у працівників навчального закладу, які беруть участь у приготуванні та роздачі їжі

    У вівторок, 7 вересня, в одній зі шкіл Хмельницької області сталося харчове отруєння чотирьох учнів. Як повідомляє пресслужба поліції Хмельниччини, за даним фактом відкрито кримінальне провадження.

    Згідно з даними правоохоронців, четверо учнів початкових класів були госпіталізовані до інфекційної лікарні з підозрою на харчове отруєння.

    «Ще низка дітей з поганим самопочуттям та схожими симптомами знаходиться вдома» – інформує пресслужба поліції.

    Правоохоронці взяли необхідні аналізи у працівників навчального закладу, які беруть участь в приготуванні та роздачі їжі. Зразки їжі було направлено на експертизу.

    «За фактом ймовірного отруєння дітей у одному з навчальних закладів Хмельницького слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 статті 325 Кримінального кодексу України «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням», – резюмували у поліції.

    До слова, київську гімназію, де отруїлися майже дві сотні дітей, оштрафували на 36 тисяч гривень.

    Нагадаємо, в одній із гімназій Києва отруїлись 170 дітей. Спочатку школярам просто стало погано. Потім вже з’явилась діарея та блювання.

    Теги: Національна поліція України Хмельниччина діти школа отруєння аналізи учні
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    У школі на Хмельниччині отруїлися діти