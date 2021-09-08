У школі на Хмельниччині отруїлися діти
Правоохоронці взяли необхідні аналізи у працівників навчального закладу, які беруть участь у приготуванні та роздачі їжі
У вівторок, 7 вересня, в одній зі шкіл Хмельницької області сталося харчове отруєння чотирьох учнів. Як повідомляє пресслужба поліції Хмельниччини, за даним фактом відкрито кримінальне провадження.
Згідно з даними правоохоронців, четверо учнів початкових класів були госпіталізовані до інфекційної лікарні з підозрою на харчове отруєння.
«Ще низка дітей з поганим самопочуттям та схожими симптомами знаходиться вдома» – інформує пресслужба поліції.
Правоохоронці взяли необхідні аналізи у працівників навчального закладу, які беруть участь в приготуванні та роздачі їжі. Зразки їжі було направлено на експертизу.
«За фактом ймовірного отруєння дітей у одному з навчальних закладів Хмельницького слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 статті 325 Кримінального кодексу України «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням», – резюмували у поліції.
До слова, київську гімназію, де отруїлися майже дві сотні дітей, оштрафували на 36 тисяч гривень.
Нагадаємо, в одній із гімназій Києва отруїлись 170 дітей. Спочатку школярам просто стало погано. Потім вже з’явилась діарея та блювання.