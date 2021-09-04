Дієтологи назвали продукти, небезпечніші за цукор

Продукти, які можуть принести набагато більшу шкоду організму, ніж велика кількість цукру, радять виключити з раціону негайно

Дієтологи постійно говорять про те, що в здоровому і правильному раціоні харчування не повинно бути цукру, шкідливих компонентів і різних небезпечних жирів. Однак є продукти, які можуть принести набагато більшу шкоду організму, ніж велика кількість цукру. Що потрібно виключити з раціону негайно, розповіли в матеріалі Ukr.Media.

Продукти з трансжирами

Такі жири у великій кількості є в картоплі фрі, фаст-фуді та смажених стравах. Якщо вживати їх часто, то поганий холестерин в крові буде глушити хороший холестерин, а з часом це виведе з ладу весь організм. Зверніть увагу на упаковування продукту: якщо там є позначка «частково гідрогенізоване масло», то не варто його купувати. Руйнування можуть відбуватися поступово і непомітно, а в майбутньому це ризикує вилитися в захворювання серця і діабет.

Енергетичні напої

Солодкий газований напій відмінно підходить, щоб підбадьоритися. У ньому міститься 30 г цукру, а це вище щоденної норми в три рази. Також там велика доза кофеїну. Регулярне вживання таких напоїв призводить до тахікардії, проблем з серцевою і нервовою системами.

Нітрит

Це спеціальна речовина, якою обробляють все консервоване та перероблене м'ясо – від сосисок до шинки. Нітрити допомагають продуктам зберегти апетитний вигляд і довго не псуватися. Коли ви їх зберігаєте в холодильнику, небезпека мінімальна. Але в умовах теплих температур нітрити здатні створювати сполуки, які підвищують ризик раку підшлункової залози, шлунка і кишківника.

Попкорн в мікрохвильовій печі

Пакетований попкорн тепер є в кожному супермаркеті й люди стали частіше його купувати для перегляду фільмів вдома. Але цієї звички варто позбутися якомога швидше, через те, що ці пакети містять хімічні елементи. Саме вони не дають пакунку вибухнути та згоріти. При нагріванні вони виділяють перфторктанову кислоту, яка значно підвищує ризик розвитку онкології. Ця речовина у багато разів небезпечніша, ніж цукор.

Харчові добавки

Уважно читайте етикетки на продуктах. Якщо ви бачите жовті барвники 5 і 6, то не здумайте купувати. Ці продукти можуть викликати алергію, знижувати концентрацію і здатність до навчання у дітей. Найчастіше такі добавки є в злакових продуктах, пудингах і кондитерських виробах.

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