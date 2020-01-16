ЧАЕС отримала нове сховище відпрацьованого ядерного палива



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ЧАЕС отримала нове сховище відпрацьованого ядерного палива

Початок «гарячих» випробувань заплановано на кінець лютого 2020 року

Відбулася передача сховища відпрацьованого ядерного палива сухого типу від підрядника компанії Holtec International замовнику Чорнобильській АЕС.

Про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження у Facebook.

Так, за інформацією заступника директора технічного з експлуатації Володимира Пєскова, підрядник завершив усі будівельно-монтажні роботи, і до Державної архітектурно-будівельної інспекції (далі: ДАБІ) подано заяву щодо отримання сертифікату про завершення будівництвом об’єкту СВЯП-2. Наразі триває робота комісії ДАБІ на майданчику сховища.

«Згідно з контрактною угодою, після завершення будівельно-монтажних робіт, окрім надання відповідного акту, підрядник повинен провести персоналу Чорнобильської АЕС практичне навчання роботі на обладнанні. Це є обов’язковою умовою, оскільки протягом «холодних» випробувань об’єкту, які відбувалися влітку 2019 року, всі операції з обладнанням СВЯП-2 виконував персонал, залучений компанією Holtec International. Працівники ЧАЕС пройшли теоретичний курс, але напередодні «гарячих» випробувань робітники, які експлуатуватимуть сховище, мають підтвердити свої вміння та навички на практиці», — зазначив він.

Також, початок «гарячих» випробувань заплановано на кінець лютого 2020 року.