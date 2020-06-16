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    У зоні ЧАЕС поліція виявила чергових любителів радіаційного екстриму

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    Порушники проникли до зони відчуження,&nbsp;минаючи контрольно-пропускні пункти - У зоні ЧАЕС поліція виявила чергових любителів радіаційного екстриму
    Порушники проникли до зони відчуження, минаючи контрольно-пропускні пункти
    Фото: Нацполіція

    На чотирьох порушників чекає штраф

    У понеділок, 15 червня, поліція під час патрулювання виявила чотирьох чоловіків, які незаконно проникли до зони відчуження ЧАЕС у пошуках радіаційного екстриму.

    Двох жителів Рівненщини виявили поблизу КПП «Діброва» і ще двох у відселеному смт Поліське. Усі вони проникли, минаючи контрольно-пропускні пункти.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    У відношенні даних громадян складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

    Матеріали адміністративних справ будуть направлені до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення.

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    У зоні ЧАЕС поліція виявила чергових любителів радіаційного екстриму
    У зоні ЧАЕС поліція виявила чергових любителів радіаційного екстриму

    Нагадаємо, нещодавно поліція розшукала 28-річного киянина, який заблукав у районі м. Прип’ять та попросив поліцейських забрати його. 

    Національна поліція України ЧАЕС Чорнобильська зона штраф Київщина
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