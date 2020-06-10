Поліція розшукала порушника, який заблукав у Чорнобильській зоні (фото)



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Молодик зателефонував до поліції та попросив про допомогу Фото: Нацполіція

Минулими вихідними поліція виявила у зоні ЧАЕС дев'ять порушників

На спецлінію «102» звернувся 28-річний киянин, який заблукав у районі м. Прип’ять, та попросив поліцейських забрати його. Правоохоронці розшукали молодика. Втім, за порушення вимог режиму радіаційної безпеки на чоловіка склали адмінпротокол.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Також під час патрулювання працівники поліції виявили трьох шукачів екстриму поблизу об’єкту «Чорнобиль-2».

Другу групу туристів-порушників виявили у відселеному с. Бички.

Ще один чоловік без відповідних дозвільних документів перебував у м. Прип’ять.

Загалом минулими вихідними правоохоронці виявили 9 громадян, які незаконно проникли до Чорнобильської зони, минаючи контрольно-пропускні пункти.

У відношенні даних громадян складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує стягнення штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали адміністративних справ направлені до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення.