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    Чорнобильська зона відкривається для відвідування, але з обмеженнями

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    На КПП &laquo;Дитятки&raquo; у пасажирів автобуса проводитиметься температурний скринінг - Чорнобильська зона відкривається для відвідування, але з обмеженнями
    На КПП «Дитятки» у пасажирів автобуса проводитиметься температурний скринінг

    Зняття всіх обмежень відбудеться після завершення карантину

    Чорнобильська зона відчуження відкривається для відвідування після карантину, але з певними обмеженнями.

    На території зони відчуження дозволено здійснювати масові (культурні, соціальні, релігійні та інші) заходи, зокрема відвідування з метою ознайомлення, з урахуванням протиепідемічних правил.

    Як повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження, було розроблено рекомендації, які варто враховувати під час відвідування зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення до завершення адаптивного карантину.

    Обов'язковими умовами відвідування зони відчуження є проходження температурного скринінгу під час посадки в автобус до зони відчуження та на КПП «Дитятки», наявність у пасажирів масок або респіраторів, одноразових рукавичок та антисептичних засобів для оброблення рук, а також дотримання соціальної дистанції.

    До відвідування зони відчуження не допускатимуться особи, які мають температуру понад 37,2, а також ті, хто мають симптоми респіраторних захворювань. Якщо під час проведення температурного скрінінгу на КПП «Дитятки» буде зафіксовано підвищену температуру або виявлено особу з ознаками респіраторних захворювань - всю групу буде не допущено до зони відчуження.

    На період адаптивного карантину діятимуть обмеження на відвідування певних об'єктів. Зокрема, діятиме один маршрут, розрахований на один день - село Залісся, міста Чорнобиль та Прип’ять, об’єкт «Чорнобиль-2», село Копачі й оглядовий майданчик ЧАЕС. Крім того, є обмеження щодо кількості людей в організаційних групах відвідування, а саме не більше 10 осіб.

    Для уникнення скупчення відвідувачів пересування маршрутом буде здійснюватися за фіксованим графіком руху від моменту прибуття і до завершення візиту.

    Зняття всіх обмежень відбудеться після завершення карантину.

    «Враховуючи інтерес ЗМІ до розвитку туристичного потенціалу зони відчуження, заплановано проведення прес-туру у період 4-5 червня. Нині ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ» розробляють умови акредитації та маршрут руху журналістів. Анонс для акредитації представників преси буде опубліковано на офіційних ресурсах ДАЗВ та ДП «ЦОТІЗ», - зазначили в агентстві.

    ЧАЕС Чорнобильська зона Київщина карантин
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