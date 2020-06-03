У зоні ЧАЕС поліція зловила чергових шукачів пригод (фото)



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Двоє киян незаконно проникли до зони відчуження Фото: Нацполіція

На порушників чекає чималий штраф

Днями у с. Копачі, що в зоні відчуження ЧАЕС, поліцейські під час патрулювання затримали жителів столиці, які незаконно проникли до зони з метою екстремального туризму.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

У відношенні даних громадян поліція склала адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали направлено до Іванківського районного суду Київщини для прийняття рішення.

Нагадаємо, минулого тижня під час патрулювання зони ЧАЕС, неподалік с. Черевач, поліцейські виявили шістьох порушників. Всі вони незаконно проникли до зони відчуження з метою туризму.

Нещодавно поліцейські під час патрулювання виявили 16 туристів-екстремалів, які проникли на територію Зони відчуження ЧАЕС, минаючи контрольно-пропускні пункти. Зокрема, п’ятеро громадян нелегально в’їхали на автівці. Автомобіль порушників вилучено та поміщено на майданчик тимчасового тримання. Вказану групу «туристів» поліція перевіряє на причетність до вчинення підпалів на території Зони відчуження.

22 травня поблизу смт Поліське у зоні відчуження ЧАЕС працівники поліції зупинили трьох чоловіків із рогами диких тварин. Жителі Київщини намагалися перемістити колишні «прикраси» сохатих як трофей за межі Чорнобильської зони.

Як повідомлялося, Чорнобильська зона відчуження відкривається для відвідування після карантину, але з певними обмеженнями.