У зоні ЧАЕС поліція затримала любительку радіаційного відпочинку із РФ (фото)



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Групу з двох чоловіків і громадянки РФ затримано поблизу відселеного села Мартиновичі Фото: Нацполіція

Росіянку було затримано в зоні ЧАЕС у компанії двох громадян України

Під час патрулювання зони відчуження Чорнобильської АЕС поліція виявила дві групи порушників, які незаконно проникли на територію зони з метою екстремального туризму.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Першу групу було затримано поблизу відселеного села Мартиновичі, двох чоловіків 20-ти і 24-х років, жителів Київської та Волинської областей, та 35-річну громадянку Росії.

Другу групу, які виявилися чоловіком та дружиною, затримали в селі Старі Шепеличі. Вони є жителями Миколаївщини, 25-ти та 26-ти років.

У відношенні даних громадян було складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали направлено до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення.