У зоні ЧАЕС виявлено чергових любителів екстремального туризму (фото)



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Молоді кияни перебували в зоні ЧАЕС незаконно Фото: Нацполіція

Порушникам загрожує штраф

Працівники поліції виявили двох молодих киян віком 23 та 24 роки на КПП «Прип’ять» у зоні ЧАЕС. Товариші приїхали до зони відчуження з метою екстремального туризму.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Відносно порушників поліція склала адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Незаконним туристам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали справи направлено до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення.

Як повідомлялося, від початку 2019 року Чорнобильську зону відчуження вже відвідали 107 тис. осіб. Такий рекорд був встановлений у жовтні. Зростання ж відвідуваності почалося навесні.

До слова, 22 листопада у Музеї історії Києва відкриється виставка «Made in Chernobyl». На виставці будуть представлені роботи художників - результат проєкту «Made in Chernobyl» – першої у світі арт-резиденції у зоні відчуження.