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    Події в Україні

    Українець влаштував для американки незаконну подорож в зону ЧАЕС (фото)

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    Правоохоронці затримали сталкерів, коли ті прямували вглиб&nbsp;забороненої території - Українець влаштував для американки незаконну подорож в зону ЧАЕС (фото)
    Правоохоронці затримали сталкерів, коли ті прямували вглиб забороненої території
    Фото: Держприкордонслужба

    Міжнародний дует сталкерів притягнено до відповідальності

    У ніч на середу, 27 листопада, за спробу незаконного проникнення до зони відчуження з метою екстремального туризму та відпочинку прикордонники відділу «Іванків» Житомирського загону спільно з співробітниками Національної поліції затримали двох осіб.

    Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

    30-річний українець і його 27-річна супутниця – громадянка США - перетнули тилову межу зони ЧАЕС поза встановленими пунктами контролю та прямували вглиб забороненої території.

    Порушників правоохоронці одразу помітили та затримали. Як з’ясувалось, на територію нашої держави любителька екстриму з Америки потрапила встановленим порядком через один з авіаційних пунктів пропуску Києва.

    Наразі міжнародний дует сталкерів за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевості, що зазнала радіоактивного забруднення, притягнуто до адміністративної відповідальності.

    Як повідомлялося, нещодавно працівники поліції виявили двох молодих киян віком 23 та 24 роки на КПП «Прип’ять» у зоні ЧАЕС. Товариші приїхали до зони відчуження з метою екстремального туризму.

    Від початку 2019 року Чорнобильську зону відчуження вже відвідали 107 тис. осіб. Такий рекорд був встановлений у жовтні. Зростання ж відвідуваності почалося навесні.

    До слова, 22 листопада у Музеї історії Києва відкриється виставка «Made in Chernobyl». На виставці будуть представлені роботи художників - результат проєкту «Made in Chernobyl» – першої у світі арт-резиденції у зоні відчуження.


    Національна поліція України прикордонники Держприкордонслужба США ЧАЕС Чорнобильська зона
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