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    Новини

    У зоні ЧАЕС поліцейські затримали подружжя браконьєрів (фото)

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    У сітках рибалок було&nbsp;185 свіжовиловлених риб - У зоні ЧАЕС поліцейські затримали подружжя браконьєрів (фото)
    У сітках рибалок було 185 свіжовиловлених риб
    Фото: Нацполіція

    Незаконний улов оцінюється у близько 50 тисяч гривень

    Працівники поліції під час патрулювання зони відчуження ЧАЕС виявили човен правопорушників на р. Прип’ять поблизу півострова Домантов.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    У човні перебувала подружня пара. У сітках рибалок з Іванківського району Київщини знаходилося 185 свіжовиловлених риб. Багатий, однак незаконний, улов окуня, карася, жереха, сазана тощо. За попередніми підрахунками, збитки від злочинної діяльності пари становлять близько 50 тисяч гривень.

    Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років.

    Триває досудове розслідування.

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    У зоні ЧАЕС поліцейські затримали подружжя браконьєрів (фото)
    У зоні ЧАЕС поліцейські затримали подружжя браконьєрів (фото)
    У зоні ЧАЕС поліцейські затримали подружжя браконьєрів (фото)

    Як повідомлялося, днями працівники поліції виявили двох молодих киян віком 23 та 24 роки на КПП «Прип’ять» у зоні ЧАЕС. Товариші приїхали до зони відчуження з метою екстремального туризму.

    Національна поліція України кримінал ЧАЕС Київщина розслідування браконьєр
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