У зоні ЧАЕС поліція зловила шістьох шукачів пригод (фото)



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Серед затриманих - четверо жителів столиці Фото: Нацполіція

Дві групи порушників потрапили до зони відчуження, минаючи контрольно-пропускні пункти

У минулі вихідні працівники поліції зони Чорнобильської АЕС вкотре виявили туристів-порушників. Цього разу дві групи шукачів радіаційного екстриму правоохоронці виявили біля КПП «Дитятки» та біля КПП «Чорнобиль-2».

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

«Туристи» незаконно проникли до Зони відчуження, минаючи контрольно-пропускні пункти.

Ними виявилися четверо жителів столиці та двоє мешканців Миронівського району Київщини.

У відношенні даних громадян складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали адміністративних справ направлені до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення.

Як повідомлялося, 15 червня поліція під час патрулювання виявила чотирьох чоловіків, які незаконно проникли до зони відчуження ЧАЕС у пошуках радіаційного екстриму.

Нагадаємо, нещодавно поліція розшукала 28-річного киянина, який заблукав у районі м. Прип’ять та попросив поліцейських забрати його.