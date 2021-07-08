Учасникам мітингу проти знесення кіосків під Київрадою платять від 250 гривень, – депутатка «Голосу»

Михайлова переконана, що проплачені мітинги шкодять розвитку громадянського суспільства в країні

За участь у мітингу під будівлею Київради проти знесення МАФів учасникам платили по 250 гривень. Про це повідомила депутатка від фракції «Голос» Аліна Михайлова.

«А коли гроші дадуть? Люба, так тобі сказали, чєтирє часа – 250 грівєн, надо стоять!», «Давай сфоткай меня, я Татьянє скину отчьот, шо ми були», – наводить Михайлова розмови у натовпі.

Вона зазначила, що крім мітингувальників, які представлялися «підприємцями», було ще кілька груп людей з різними вимогами.

«Загалом сьогодні я нарахувала три групи – окрім проплачених кіосочників, є ще «атовці» під червоно-чорними БОЙОВИМИ прапорами (мразючкі), які хочуть реабілітаційний центр біля (чи на) озері Вирлиця. І ще є актив ГО, яке просить депутатів повернути 375га громаді», – пояснила депутатка Київради.

Михайлова переконана, що проплачені мітинги шкодять розвитку громадянського суспільства в країні.

«Серед пенсіонерів та людей з гангренами на ногах є і багато молоді. Яка щиро мене дивує. Невже вам так не вистачає в житті 250 гривень, що ви готові позорницько стояти під радою за одних рєшал проти інших, створюючи та паплюжачи поняття протестів та акцій? Сьогодні в Україні дійсно формується здорове громадянське суспільство. І ось це все, що зараз під Київрадою - суцільне бридке зло», - підсумувала вона.

Також напередодні мітингу у соцмережах поширювалися оголошення про набір масовки на мітинг під Київрадою.

Нагадаємо, депутати з фракцій ОПЗЖ і «Слуга народу» у Київраді не підтримали внесення у порядок денний питання про демонтаж пам’ятного знаку на честь дружби Києва та Москви, що встановлений у сквері на вул. Маршала Якубовського у столиці.