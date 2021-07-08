Озеро в Києві вкрилося різнокольоровими ліліями (фото)

Наразі пік цвітіння водяних лілій

Озеро Тельбін, що розташоване на Березняках у Дніпровському районі Києва та є одним із найбільших озер міста, радує киян різнобарвним цвітінням водяних лілій. Фото квітів оприлюднила на своїй сторінці у Facebook киянка Наташа Демидова.

«Ось така краса виросла на воді, озеро Тельбін! (м.Київ)» – написала вона.

Водяні лілії або латаття – справжня окраса кожної водойми. Досить посадити одну рослину латаття і водойма перетворитися на справжнє казкове диво.

Ця квітка представлена від чисто білих тонів до насичених червоних відтінків. Всього в світі налічується близько 50 видів водяних лілій, розповсюджених по всій Земній кулі. У наших природних водоймах зазвичай зустрічається чисто біле латаття (Nymphaea Candida).

Все латаття – водні рослини, що ростуть в повільно текучих (поблизу берегів річок) або в стоячих водоймах (заводях, старицях, ставках, озерах). Ростуть на мілководді, але деякі добре витримують глибину до 2 м.

Цвітіння латаття починається в травні-червні і триває до вересня або до перших заморозків. У липні-серпні спостерігаються піки цвітіння. Квітки розкриваються вранці і закриваються ввечері. Окрема квітка тримається приблизно 4 дні.