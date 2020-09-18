Як Дубінський підтанцьовуючи збирає депутатське об’єднання «Київ без Кличка» (фото)



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Олександр Дубінський досить активно працює з залом, іноді навіть підтанцьовуючи Фото: «Букви»

Підписи під документом станом на 17 вересня поставили поки що до двох десятків депутатів

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський організував у Верховній Раді збір підписів за створення міжфракційного об’єднання «Київ без Кличка».

Про це пише видання «Букви».

Метою створення об’єднання зазначено захист прав киян, боротьба з корупційними схемами, розв’язання економічних, екологічних та соціальних проблем столиці.

Зазначається, що співголовами об’єднання стали кандидатка в мери Києва Ірина Верещук, Олександр Дубінський, Олександр Качура та Олександр Корнієнко.

Підписи під документом станом на 17 вересня поставили поки що до двох десятків депутатів, хоча Дубінський досить активно працює з залом, іноді навіть підтанцьовуючи, пише ЗМІ.

Як відомо, Дубінський сам був готовий балотуватись в мери Києва, але «Слуга народу» вибрала Ірину Верещук.

До слова, на тлі майбутніх виборів міського голови Києва між кандидаткою у мери міста від «Слуги народу» Іриною Верещук і співочільницею фракції партії «Європейська солідарність« Іриною Геращенко відбулася словесна перепалка через «понаєхавших» киян.

Як повідомлялося, 3 вересня Верещук була помічена в «польоті» над «скляним» пішохідно-велосипедним мостом, що з’єднує парк «Володимирська гірка» з Аркою дружби народів. Кадри зі зйомок її передвиборчої реклами з’явилися у соцмережі. 4 вересня Верещук знову «літала» з парасолькою над Києвом.

Після цього Верещук стала героїнею фотожаб.

Нагадаємо, що «Слуги народу» представили своїх кандидатів у мери міст.

Цікаво, що Верещук, яка претендує на крісло мера Києва, не знає, де у столиці знаходиться історична місцевість Пріорка.

Нещодавно Верещук похвалилася, що займалася кіокушинкаєм, рукопашним боєм і тайським боксом. Вона показала, як займається тайським боксом.