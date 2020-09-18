Як Дубінський підтанцьовуючи збирає депутатське об’єднання «Київ без Кличка» (фото)
Підписи під документом станом на 17 вересня поставили поки що до двох десятків депутатів
Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський організував у Верховній Раді збір підписів за створення міжфракційного об’єднання «Київ без Кличка».
Про це пише видання «Букви».
Метою створення об’єднання зазначено захист прав киян, боротьба з корупційними схемами, розв’язання економічних, екологічних та соціальних проблем столиці.
Зазначається, що співголовами об’єднання стали кандидатка в мери Києва Ірина Верещук, Олександр Дубінський, Олександр Качура та Олександр Корнієнко.
Підписи під документом станом на 17 вересня поставили поки що до двох десятків депутатів, хоча Дубінський досить активно працює з залом, іноді навіть підтанцьовуючи, пише ЗМІ.
Як відомо, Дубінський сам був готовий балотуватись в мери Києва, але «Слуга народу» вибрала Ірину Верещук.
До слова, на тлі майбутніх виборів міського голови Києва між кандидаткою у мери міста від «Слуги народу» Іриною Верещук і співочільницею фракції партії «Європейська солідарність« Іриною Геращенко відбулася словесна перепалка через «понаєхавших» киян.
Як повідомлялося, 3 вересня Верещук була помічена в «польоті» над «скляним» пішохідно-велосипедним мостом, що з’єднує парк «Володимирська гірка» з Аркою дружби народів. Кадри зі зйомок її передвиборчої реклами з’явилися у соцмережі. 4 вересня Верещук знову «літала» з парасолькою над Києвом.
Після цього Верещук стала героїнею фотожаб.
Нагадаємо, що «Слуги народу» представили своїх кандидатів у мери міст.
Цікаво, що Верещук, яка претендує на крісло мера Києва, не знає, де у столиці знаходиться історична місцевість Пріорка.
Нещодавно Верещук похвалилася, що займалася кіокушинкаєм, рукопашним боєм і тайським боксом. Вона показала, як займається тайським боксом.