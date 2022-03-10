Вночі окупанти завдали два авіаудари по Охтирці (відео)
Під час бомбардування пошкоджено газопровід
У ніч на 10 березня російські окупанти бомбили житлові квартали Охтирки на Сумщині. Відомо про два авіаудари.
У мережі з’явилося відео бомбардування Охтирки.
У результаті авіаудару, зокрема, повністю зруйновано продуктовий магазин у центрі житловового масиву.
Раніше стало відомо про потрапляння бомби в газогін.
Також голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що ворожа авіація близько 00:40 бомбила околиці Сум і село Битиця.
Як повідомлялося, за два дні із Сум було евакуйовано близько 50 тис. людей.
Суми, Чернігів, Маріуполь і Харків є найгарячішими регіонами під час російсько-української війни