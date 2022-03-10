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    Події в Україні

    Вночі окупанти завдали два авіаудари по Охтирці (відео)

    У результаті авіаудару повністю зруйновано продуктовий магазин у центрі житловового масиву - Вночі окупанти завдали два авіаудари по Охтирці (відео)
    У результаті авіаудару повністю зруйновано продуктовий магазин у центрі житловового масиву
    фото: скріншот із відео

    Під час бомбардування пошкоджено газопровід

    У ніч на 10 березня російські окупанти бомбили житлові квартали Охтирки на Сумщині. Відомо про два авіаудари.

    У мережі з’явилося відео бомбардування Охтирки.

    У результаті авіаудару, зокрема, повністю зруйновано продуктовий магазин у центрі житловового масиву.

    Раніше стало відомо про потрапляння бомби в газогін.

    Також голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що ворожа авіація близько 00:40 бомбила околиці Сум і село Битиця.

    Як повідомлялося, за два дні із Сум було евакуйовано близько 50 тис. людей.

    Суми, Чернігів, Маріуполь і Харків є найгарячішими регіонами під час російсько-української війни

    Теги: Росія окупанти Суми війна Сумщина бомбардування
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    Вночі окупанти завдали два авіаудари по Охтирці (відео)