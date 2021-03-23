«Укрзалізниця» не обмежуватиме посадку й висадку пасажирів у Києві

Залізничне сполучення не буде обмежуватись також в «червоних» Київській, Сумській та Одеській областях

Обмеження на залізничні пасажирські перевезення, що продовжують діяти в чотирьох областях України «червоної» епідемічної зони, не поширюватимуться на Київ. Відповідно до протоколів рішень позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, спеціальних обмежень на висадку та посадку пасажирів в Києві і Київській області не приймалось, повідомляє ЦТС, з посиланням на пресслужбу «Укрзалізниці».

Не буде обмежуватися також посадка на потяги, що рухаються у межах «червоних» Сумської та Одеської областей.

Як відзначили у залізничній компанії, це означає, що перелік областей, в яких діють обмеження для пасажирів залізниці, залишається незмінним: Івано-Франківська, Чернівецька, Житомирська та Закарпатська області. Продаж квитків в цих напрямках, а також посадка й висадка будуть дозволені, тільки коли епідеміологічна ситуація дозволить МОЗ виключити регіони з переліку «червоних зон».

Зараз «Укрзалізниця» разом з місцевими облдержадміністраціями, Міністерством інфраструктури України і Міністерством охорони здоров'я готує подання на призначення спеціальних рейсів до зазначених регіонів.

Нагадаємо, що з 20 березня столиця запровадила суворі карантинні обмеження рішенням Постійної комісії ТЕБ та НС.

Як відомо, вчора Кабміном був встановлений новий порядок, згідно з яким рішення про карантинні обмеження на автотранспорті і залізниці в регіонах «червоної» зони будуть самостійно приймати регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій окремо в кожній області.

Учора зʼявилася інформація, що громадський транспорт столиці працюватиме у звичному режимі з дотриманням суворих норм перевезення пасажирів та маскового режиму, а також з заповненістю місць для сидіння на 50%.

Раніше, згідно з затвердженим Постановою КМУ № 154 регламентом, «Укрзалізниця» виконала спеціальні рейси для безпечного вивезення понад 2000 пасажирів, яким критично важливо виїхати з карантинних зон Івано-Франківська, Чернівців та Ворохти.