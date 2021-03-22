Карантин в Одесі: в «Укрзалізниці» розповіли про рух потягів до міста

Кабінет міністрів прийняв постанову щодо курсування транспорту в разі потрапляння міста до червоної карантинної зони

Одеса вводить жорсткі карантинні обмеження у зв'язку з карантином, але «Укрзалізниця» не обмежуватиме рух потягів до міста. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Кабінет міністрів прийняв постанову щодо курсування транспорту в разі потрапляння міста до червоної карантинної зони. Отож транспорт не зупинятиме рух автоматично після встановлення епідемічного рівня – це може регулюватись окремою постановою уряду.

Отож жодних обмежень щодо висадки/посадки в Одеській області не відбудеться до того, як Державна або регіональні комісії не ухвалять свої рішення, попередньо зваживши всі фактори ризику у зв’язку з потенційною масштабною зупинкою транспорту.

Нагадаємо, працівники «Укрзалізниці» через два тижні планують провести великий страйк із зупинкою всіх видів перевезень. Про це повідомила глава тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з перевірки й оцінки стану АТ «Укрзалізниця» Юлія Гришина на своїй сторінці у Facebook.