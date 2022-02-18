Як проходить встановлення ескалатора на Центральному вокзалі (фото)
Працювати нові підйомники будуть не менше 20 годин на добу
У вестибюлі Центрального залізничного вокзалу у Києві продовжуються роботи з встановлення нових ескалаторів.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила «Укрзалізниця».
Роботи зі встановлення каркасу нового ескалатора на столичному залізничному вокзалі стартували на початку лютого.
«Працюємо за розкладом: усі роботи з встановлення ескалатора на Центральному залізничному вокзалі Києва йдуть за планом. Фахівці компанії-підрядника на цьому тижні проводили на об’єкті будівельні роботи. Зокрема, відновлювали стіни між підйомником та сходами. Після звершення цих робіт буде проведено обшивання ескалатора та розпочнуться пусконалагоджувальні роботи», – повідомляється у пості.
Раніше, як проходить демонтаж головного ескалатора країни.
Також повідомлялося, мережу обурили плани Укрзалізниці міняти ескалатор чотири місяці.
Як раніше повідомлялося, компанія «Укрзалізниця» розпочинає встановлення двох нових потужних ескалаторів Heavy Duty у вестибюлі Центрального залізничного вокзалу Києва після святкового періоду.