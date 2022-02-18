Як проходить встановлення ескалатора на Центральному вокзалі (фото)

Працювати нові підйомники будуть не менше 20 годин на добу

У вестибюлі Центрального залізничного вокзалу у Києві продовжуються роботи з встановлення нових ескалаторів.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила «Укрзалізниця».

Роботи зі встановлення каркасу нового ескалатора на столичному залізничному вокзалі стартували на початку лютого.

«Працюємо за розкладом: усі роботи з встановлення ескалатора на Центральному залізничному вокзалі Києва йдуть за планом. Фахівці компанії-підрядника на цьому тижні проводили на об’єкті будівельні роботи. Зокрема, відновлювали стіни між підйомником та сходами. Після звершення цих робіт буде проведено обшивання ескалатора та розпочнуться пусконалагоджувальні роботи», – повідомляється у пості.

Раніше, як проходить демонтаж головного ескалатора країни.

Також повідомлялося, мережу обурили плани Укрзалізниці міняти ескалатор чотири місяці.

Як раніше повідомлялося, компанія «Укрзалізниця» розпочинає встановлення двох нових потужних ескалаторів Heavy Duty у вестибюлі Центрального залізничного вокзалу Києва після святкового періоду.