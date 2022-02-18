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    Як проходить встановлення ескалатора на Центральному вокзалі (фото)

    Також планується установка пристрою для знезараження перил - Як проходить встановлення ескалатора на Центральному вокзалі (фото)
    Також планується установка пристрою для знезараження перил
    фото: facebook/Ukrzaliznytsia

    Працювати нові підйомники будуть не менше 20 годин на добу

    У вестибюлі Центрального залізничного вокзалу у Києві продовжуються роботи з встановлення нових ескалаторів.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила «Укрзалізниця».

    Роботи зі встановлення каркасу нового ескалатора на столичному залізничному вокзалі стартували на початку лютого.

    «Працюємо за розкладом: усі роботи з встановлення ескалатора на Центральному залізничному вокзалі Києва йдуть за планом. Фахівці компанії-підрядника на цьому тижні проводили на об’єкті будівельні роботи. Зокрема, відновлювали стіни між підйомником та сходами. Після звершення цих робіт буде проведено обшивання ескалатора та розпочнуться пусконалагоджувальні роботи», – повідомляється у пості.

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    Як проходить встановлення ескалатора на Центральному вокзалі (фото)
    Як проходить встановлення ескалатора на Центральному вокзалі (фото)
    Як проходить встановлення ескалатора на Центральному вокзалі (фото)
    фото: facebook/Ukrzaliznytsia

    Раніше, як проходить демонтаж головного ескалатора країни.

    Також повідомлялося, мережу обурили плани Укрзалізниці міняти ескалатор чотири місяці.

    Як раніше повідомлялося, компанія «Укрзалізниця» розпочинає встановлення двох нових потужних ескалаторів Heavy Duty у вестибюлі Центрального залізничного вокзалу Києва після святкового періоду.

    Теги: Київ Укрзалізниця ремонт вокзал
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    Як проходить встановлення ескалатора на Центральному вокзалі (фото)