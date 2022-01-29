Мережу обурили плани Укрзалізниці міняти ескалатор чотири місяці (фото)

Встановлення ескалатора буде тривати з 21 січня по 6 квітня

Грандіозні плани Укрзалізниці змінити на центральному вокзалі ескалатор стали черговим приводом для скепсису в мережі. Зокрема людей дивує, чому цей процес займе стільки часу. Нагадаємо, встановлення ескалатора триває із 21 січня по 6 квітня.

«УЗ обіцяє встановити новий ескалатор до квітня. Цікаво, куди цей подівся? Примітно, що тут відродилася професія перевізника)))) В котрий раз замінили ескалатор. У пасажирів може виробити буржуазну звичку. Як тоді бути?», – написав правозахисник Сергій Наумович у Facebook.

Дописувачі почали коментувати пост правозахисника. «Дивно інше, в інших країнах тунелі з мостами роблять за 24 години, а тут мінятимуть якийсь ескалатор чотири місяці», «Три місяці робити ескалатор?», «Не лише мости втомлюються».

Залишили свою відповідь і представники компанії «Укрзалізниця».

«Наш ескалатор не проклинав хіба що ледачий. Так, він міцний горішок: хворів, кряхтів та три норми перевиконав за своє життя. Проте нарешті він йде на заслужений спокій! А ми будемо з новим ескалатором! В цілому ми готові вас здивувати ще багатьма хорошими та цікавими проектами», – повідомили у компанії.

Як раніше повідомлялося, компанія «Укрзалізниця» розпочинає встановлення двох нових потужних ескалаторів Heavy Duty у вестибюлі Центрального залізничного вокзалу Києва після святкового періоду.

Новий ескалатор буде повністю пристосований до навантаження у відповідності з трафіком головного вокзалу та зможе транспортувати до 11 тис. пасажирів на добу. Для порівняння: у старого ескалатора цей показник 7,3 тис. пасажирів.