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    Мережу обурили плани Укрзалізниці міняти ескалатор чотири місяці (фото)

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    Укрзалізниця анонсувала зміну ескалатора на столичному вокзалі - Мережу обурили плани Укрзалізниці міняти ескалатор чотири місяці (фото)

    Укрзалізниця анонсувала зміну ескалатора на столичному вокзалі

    фото: Сергій Наумович/Facebook

    Встановлення ескалатора буде тривати з 21 січня по 6 квітня

    Грандіозні плани Укрзалізниці змінити на центральному вокзалі ескалатор стали черговим приводом для скепсису в мережі. Зокрема людей дивує, чому цей процес займе стільки часу. Нагадаємо, встановлення ескалатора триває із 21 січня по 6 квітня.

    «УЗ обіцяє встановити новий ескалатор до квітня. Цікаво, куди цей подівся? Примітно, що тут відродилася професія перевізника)))) В котрий раз замінили ескалатор. У пасажирів може виробити буржуазну звичку. Як тоді бути?», – написав правозахисник Сергій Наумович у Facebook.

    Дописувачі почали коментувати пост правозахисника. «Дивно інше, в інших країнах тунелі з мостами роблять за 24 години, а тут мінятимуть якийсь ескалатор чотири місяці», «Три місяці робити ескалатор?», «Не лише мости втомлюються».

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    Мережу обурили плани Укрзалізниці міняти ескалатор чотири місяці (фото)
    Мережу обурили плани Укрзалізниці міняти ескалатор чотири місяці (фото)
    Мережу обурили плани Укрзалізниці міняти ескалатор чотири місяці (фото)
    Мережу обурили плани Укрзалізниці міняти ескалатор чотири місяці (фото)

    Залишили свою відповідь і представники компанії «Укрзалізниця».

    «Наш ескалатор не проклинав хіба що ледачий. Так, він міцний горішок: хворів, кряхтів та три норми перевиконав за своє життя. Проте нарешті він йде на заслужений спокій! А ми будемо з новим ескалатором! В цілому ми готові вас здивувати ще багатьма хорошими та цікавими проектами», – повідомили у компанії.

    Як раніше повідомлялося, компанія «Укрзалізниця» розпочинає встановлення двох нових потужних ескалаторів Heavy Duty у вестибюлі Центрального залізничного вокзалу Києва після святкового періоду.

    Новий ескалатор буде повністю пристосований до навантаження у відповідності з трафіком головного вокзалу та зможе транспортувати до 11 тис. пасажирів на добу. Для порівняння: у старого ескалатора цей показник 7,3 тис. пасажирів.

    Теги: Укрзалізниця ремонт
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    Мережу обурили плани Укрзалізниці міняти ескалатор чотири місяці (фото)