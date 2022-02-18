У Київському метро чоловік хотів застрелити людину
У столичному метрополітені затримали чоловіка, який хотів застрелити опонента
У київському метрополітені затримали чоловіка, який хотів вистрілити у свого опонента через словесний конфлікт на станції «Харківська». Про це стало відомо із повідомлення, яке опублікувала пресслужба Головного управління Національної поліції у Києві.
Відомо, що між двома пасажирами на платформі станції «Харківська» виник словесний конфлікт, внаслідок якого один із учасників дістав пістолет та намагався вистрілити в опонента. Поліцій запобігла стрілянині та відібрала зброю у нападника.
Обох учасників конфлікту було затримано. Слідчі з'ясують причини та обставини події.
Нагадаємо, із 16 лютого киянам треба бути готовими до натовпів у підземці.
Також, у Києві шість станцій столичної підземки почали працювати без касирів.