У Київському метро чоловік хотів застрелити людину

У столичному метрополітені затримали чоловіка, який хотів застрелити опонента

У київському метрополітені затримали чоловіка, який хотів вистрілити у свого опонента через словесний конфлікт на станції «Харківська». Про це стало відомо із повідомлення, яке опублікувала пресслужба Головного управління Національної поліції у Києві.

Відомо, що між двома пасажирами на платформі станції «Харківська» виник словесний конфлікт, внаслідок якого один із учасників дістав пістолет та намагався вистрілити в опонента. Поліцій запобігла стрілянині та відібрала зброю у нападника.

Обох учасників конфлікту було затримано. Слідчі з'ясують причини та обставини події.

Нагадаємо, із 16 лютого киянам треба бути готовими до натовпів у підземці.

Також, у Києві шість станцій столичної підземки почали працювати без касирів.

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