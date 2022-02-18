  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Київському метро чоловік хотів застрелити людину

    Поліцій запобігла стрілянині та відібрала зброю у нападника - У Київському метро чоловік хотів застрелити людину
    Поліцій запобігла стрілянині та відібрала зброю у нападника
    фото з відкритих джерел

    У столичному метрополітені затримали чоловіка, який хотів застрелити опонента

    У київському метрополітені затримали чоловіка, який хотів вистрілити у свого опонента через словесний конфлікт на станції «Харківська». Про це стало відомо із повідомлення, яке опублікувала пресслужба Головного управління Національної поліції у Києві.

    Відомо, що між двома пасажирами на платформі станції «Харківська» виник словесний конфлікт, внаслідок якого один із учасників дістав пістолет та намагався вистрілити в опонента. Поліцій запобігла стрілянині та відібрала зброю у нападника.

    Обох учасників конфлікту було затримано. Слідчі з'ясують причини та обставини події.

    Нагадаємо, із 16 лютого киянам треба бути готовими до натовпів у підземці.

    Також, у Києві шість станцій столичної підземки почали працювати без касирів.

    Читайте також:
    Теги: Київ метро кияни чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Київському метро чоловік хотів застрелити людину