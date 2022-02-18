  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві п'яний будівельник впав з висоти

    Потерпілий перебуває у важкому стані - У Києві п'яний будівельник впав з висоти
    Потерпілий перебуває у важкому стані
    фото з відкритих джерел

    Чоловіка терміново госпіталізовано до лікарні

    У столиці будівельник у стані сильного алкогольного сп'яніння забув про правила безпеки та впав з будівельних риштувань. Потерпілий перебуває у важкому стані, його доставлено до лікарні. Про це повідомляє Telegram-канал Київ Оперативний.

    У повідомленні йдеться про те, що під час будівництва однієї з київських новобудов працівника несподівано потягнуло на подвиг.

    Після закінчення робочої зміни він вирішив залізти на будівельні риштування, висотою 5 метрів, і впав звідти. Відомо, що постраждалим виявився чоловік 1981 року народження. Падіння виявилося досить серйозним, його терміново госпіталізовано до лікарні.

    Нагадаємо, у житловому будинку, що по вулиці Кирилівській, 126/2 сталася пожежа. Загорілася квартира, що знаходиться прямо над дахом відділення «Нової пошти».

    Також, на столичному Подолі прогримів вибух і почалося спалах. На місце події прибули бійці із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. За інформацією рятувальників, виникла пожежа у відселеній будівлі на вул. Боричів Тік, 25.

    Як повідомлялося, у пожежі на Київщині загинула жінка.

    Нагадаємо, у ніч на 2 лютого, в Києві сталася пожежа на вулиці Дегтярівській, там вщент згоріла станція технічного обслуговування автомобілів.

    Теги: Київ чоловік правила безпеки час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві п'яний будівельник впав з висоти