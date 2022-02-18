У Києві п'яний будівельник впав з висоти

Чоловіка терміново госпіталізовано до лікарні

У столиці будівельник у стані сильного алкогольного сп'яніння забув про правила безпеки та впав з будівельних риштувань. Потерпілий перебуває у важкому стані, його доставлено до лікарні. Про це повідомляє Telegram-канал Київ Оперативний.

У повідомленні йдеться про те, що під час будівництва однієї з київських новобудов працівника несподівано потягнуло на подвиг.

Після закінчення робочої зміни він вирішив залізти на будівельні риштування, висотою 5 метрів, і впав звідти. Відомо, що постраждалим виявився чоловік 1981 року народження. Падіння виявилося досить серйозним, його терміново госпіталізовано до лікарні.

Нагадаємо, у житловому будинку, що по вулиці Кирилівській, 126/2 сталася пожежа. Загорілася квартира, що знаходиться прямо над дахом відділення «Нової пошти».

Також, на столичному Подолі прогримів вибух і почалося спалах. На місце події прибули бійці із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. За інформацією рятувальників, виникла пожежа у відселеній будівлі на вул. Боричів Тік, 25.

Як повідомлялося, у пожежі на Київщині загинула жінка.

Нагадаємо, у ніч на 2 лютого, в Києві сталася пожежа на вулиці Дегтярівській, там вщент згоріла станція технічного обслуговування автомобілів.