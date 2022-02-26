«Укрзалізниця» призначила додаткові евакуаційні рейси з Києва (список)
Потяги з Києва рухатимуться на захід України
Компанія «Укрзалізниця» повідомила, що на 26 лютого призначено евакуаційні поїзди з Києва на захід України – до Львова, Чернівців, Ужгорода та Івано-Франківська. Про це повідомляє Telegram-канал перевізника.
О 14:00 вже відправився додатковий поїзд №915 до Львова.
Із столичного центрального вокзалу до Львова або через Львів поїзди відправлятимуться за таким графіком:
- 15:02 - поїзд №55 до Рахова
- 16:50 - поїзд №249 до Чернівців
- 17:00-додатковий поїзд до Ужгорода
- 17:12 - поїзд №13 до Солотвино
- 18:30-поїзд №81 до Ужгорода
- 19:06 - поїзд №43 до Івано-Франківська
- 19:48 - поїзд №95 до Рахова
- 20:05-поїзд №29 до Ужгорода
- 20:12-поїзд №49 до Трускавця
- 20:21-поїзд №57 до Ворохти
- 20:21-поїзд №59 до Чопа
- 22:22-поїзд №7 до Чернівців
- 22:37-поїзд №91 до Львова
«Просимо пасажирів зберігати спокій на об'єктах інфраструктури залізниці та очікувати наступного рейсу для евакуації з Києва», – попросили у компанії.
Також перевізник інформує про тимчасові зміни в розкладі руху приміських поїздів
Починаючи з 26 лютого цього року, з технічних причин не курсуватиме приміський поїзд №6011/6012 Львів – Трускавець – Львів.
Починаючи з 27 лютого цього року, тимчасово не курсуватимуть приміські поїзди № 6131 Стрий – Самбір та № 6134 Самбір – Стрий.
Просимо пасажирів врахувати Тимчасові зміни при плануванні поїздок у зазначених повідомленнях.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що «Укрзалізниця» повідомила, як працюватиме найближчим часом.