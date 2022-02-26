Потяги продовжують рух, небо закрито, злочини РФ проти України фіксуються – Мінінфраструктури

Укрзалізниця продовжує рух потягів, коли по всій країні триває війна

Як зазначив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, одним із завдань відомства є евакуація громадян. Станом на ранок суботи, 26 лютого, Укрзалізниця продовжує рух, а повітряний простір над Україною закрито.

Відомство надає такі дані щодо курсування потягів.

Київ: рейси на схід та захід відправляються з затримкою через зміни маршрутів та графіків руху безпечними шляхами, скасовано наразі лише швидкісний поїзд до Костянтинівки. Інтерсіті+ 705 та 715 прямуватимуть до Львова замість Перемишля і повертатимуться до Києва. Посадка на 715й триває.

Електрички на Вінницю та Хмельницький вирушатимуть з приміського вокзалу після 11:00.

Вінниця: евакуаційний дизель-поїзд ДПКр готується до відправки на Львів, рейс човниковий.

Львів: рейси на Перемишль відправляються човниково один за одним, посадка в порядку живої черги.

Запоріжжя: евакуаційний рейс о 8:30.

Харків: пасажирські поїзди далекого сполучення відправляються за графіком, може бути затримка прибуття 141/142 (113/114) Бахмут-Львів. Додатково евакуаційні рейси об 11:00 та 13:00.

Актуальна інформація щодо курсування приміських поїздів:

Донецький напрямок:

дизельпоїзди курсують до Венгерівки (перевіряється інформація про пошкодження колій).

Електропоїзди курсують до Святогорська.

припинено рух до Злочева, Козачої Лопані, Ніжина та Бахмача.

все курсує за графіком, крім приміського поїзда до Польщі через вихід з ладу рухомого складу.

Дніпро, Нікополь – рух приміських поїздів здійснюється в повному обсязі.

Запоріжжя – скрізь, крім південного напрямку.

Одеса – поїзди не курсують до Умані, також із затримкою їде експрес до Ізмаїла.

Повітряний простір України для цивільних користувачів залишається закритим.

При цьому «є гарні новини від європейських колег. Відповідно до вже виданих NOTAM Польща, Болгарія, Чехія закрили свій повітряний простір для здійснення польотів (в тому числі транзитних) через територію їхніх країн для авіакомпаній РФ», – зазначили у міністерстві.

«Міністерство інфраструктури України ставить перед собою завдання: евакуація людей; постачання продуктів, медикаментів та усього необхідного для підтримки наших людей та Збройних Сил України; документування воєнних злочинів Росії і втрат для нашої інфраструктури. Працюємо у режимі 24/7», - зазначив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.