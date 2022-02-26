У Києві оновили комендантську годину

Кличко попросив жителів Києва відмовитися від виходу на вулицю без потреби

Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що тепер на території міста діятиме комендантська година з 17:00 до 08:00. Про це він повідомив у своєму Telegram.

«Увага! Задля більш ефективної оборони столиці та безпеки її мешканців від сьогодні, 26 лютого 2022 року, комендантська година діятиме з 17:00 до 08:00. Такий час комендантської години запроваджується до ранку 28 лютого. Усі цивільні особи, що перебуватимуть на вулиці в період комендантської години, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога», – написав Кличко.

Кличко також нагадав, що метро не перевозить пасажирів та перейшло у режим укриття. Крім того, закликав киян не виходити в місто, залишатися вдома або у сховищах.

Зараз у Київській області напружено, усю ніч тривали запеклі бої. Про це повідомив голова Київської ОДА Олексій Кулеба.

За його словами, ситуація контрольована. «Українські військові відбили атаку на місто Васильків. Залишаються складними напрямки Ірпінь та Вишгород. Також напружена ситуація в місті Бровари. Спостерігаємо нарощування військ на кордоні з Україною на Київщині», – повідомив він.

Також у Києві близько восьмої ранку 26 лютого прогримів потужний вибух поблизу аеропорту «Жуляни».

Як відомо, війна з російськими окупантами триває третю добу. Минулої ночі уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а.

Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.