Під Києвом зруйнований міст по Житомирській трасі (відео)

Біля Стоянки підірвали міст

Під Києвом біля селища Стоянка підірвано міст на Житомирській трасі.

Раніше повідомлялося, що окупанти атакували Трипільську ТЕС (м. Українка, Київська область), на ній стався потужний вибух. Проте електростанція продовжує працювати.

До слова, російські окупанти прорвалися в Чорнобиль. Радіація може накрити Європу. Ще Росія залучила до атаки флот: під обстрілом острів Зміїний.

Також російські окупанти підійшли до острова Зміїний та погрожують прикордонникам (відео).

Нагадаємо, ситуація дозволяє сказати, що оперативний задум Росії не спрацював. У них не вийшов бліц-кидок з усіх напрямків. Так прокоментували ситуацію станом на зараз у Офісі президента.