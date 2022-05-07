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    «Укрзалізниця» відновлює залізничне сполучення з Бородянкою

    «Укрзалізниця» відновлює залізничне сполучення з Бородянкою

    Перший приміський рейс анонсовано на 7 травня

    «Укрзалізниця» відновлює рух приміських потягів з Києва у бік Бородянки. Про це йдеться у розкладі потягів на сайті УЗ.

    Потяги до Бородянки не ходили з 5 березня посля підриву колії російськими окупантами, а в середині березня було зруйновано залізничний міст через річку Ірпінь.

    УЗ анонсувала перший приміський рейс на 7 травня. Він пройде лише в один бік – від Києва. Натомість наступного днязаплановано вже чотири рейси в обох напрямках.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    «Укрзалізниця» відновлює залізничне сполучення з Бородянкою