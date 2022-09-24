Укрзалізниця подвоює рухомий склад на маршруті до деокупованої Балаклії
На деокупованій Харківщині все більше людей користуються послугами Укрзалізниці
Попит на рейс до звільненої від росіян Балаклії суттєво збільшився. Через це замість одного рейкового автобуса Pesa з ранку суботи поїдуть два. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
Поїзд №6403/6402 Харків - Балаклія - Харків вирушає щодня з Харкова о 07:00 та прибуватиме до Балаклії о 09:33.
З Балаклії вирушає о 09:58 та прибуває до Харкова об 12:24.
Поїзд №6407/6404 вирушає щодня з Харкова о 15:50 та прибуває до Балаклії о 18:14.
З Балаклії вирушає о 18:39 та прибуває до Харкова о 21:09.
Уточнюється, що зупинки передбачені по станціях Основа, Жихор, Зміїв, Занки, Шебелинка, додано зупинку на станції Слобожанська.
Квитки вартістю 29 гривень можна буде придбати в касах та на борту.
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