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Київська кільцева електричка змінює графік

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Київська кільцева електричка змінює графік
«Укрзалізниця» запускає вечірні рейси на маршруті Київської кільцевої електрички.
фото: kyiv_city_express

Жителі столиці зможуть дістатися в будь-який район міста перед комендантською годиною

Київська кільцева електричка додає вечірні рейси, щоб дати змогу пасажирам вечірніх поїздів легко та безпечно дістатися з вокзалу до фактично будь-якого району Києва перед комендантською годиною. Про це повідомляє Kyiv City Express.

Всього з 12 вересня будуть запущені чотири щоденних вечірніх рейси:

Перший рейс відправлятиметься з Дарниці в напрямку Троєщини та Почайни о 21:31 і прибуватиме до Святошина о 22:20.

Другий рейс відправлятиметься з Дарниці в напрямку центрального вокзалу та Борщагівки о 21:37 і прибуватиме до Святошина о 22: 29.

Третій рейс відправлятиметься зі Святошина в напрямку Почайни та Троєщини о 21:39 і прибуватиме до Дарниці о 22:22.

Четвертий рейс відправлятиметься зі Святошина в напрямку центрального вокзалу та Видубичів о 21:30 і прибуватиме до Дарниці о 22:22.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» розширила мережу руху приміських поїздів Kyiv City Express. Як повідомлялося «Укрзалізниця» додала ще один поїзд між Києвом та Ужгородом.

Теги: потяг Укрзалізниця Київ

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