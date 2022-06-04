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    Економіка та фінанси

    «Укрзалізниця» розширила мережу руху приміських поїздів Kyiv City Express

    &laquo;Укрзалізниця&raquo; розширила мережу руху приміських поїздів - «Укрзалізниця» розширила мережу руху приміських поїздів Kyiv City Express
    «Укрзалізниця» розширила мережу руху приміських поїздів
    фото з відкритих джерел

    Перевізник додав ще чотири поїзди

    Відсьогодні «Укрзалізниця» розширила мережу руху приміських поїздів Kyiv City Express. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

    Додаються наступні поїзди:

    • Тарасівка – Київ Пас., відправлення щоденно о 07:58, прибуття до Києва о 08:23;
    • Київ Пас. – Яготин вирушатиме щоденно о 17:18, прибуватиме до Яготина о 19:27;
    • Київ-Волинський – Баришівка вирушатиме щоденно о 05:20, прибуватиме до Баришівки о 06:50; зворотно, з Баришівки, відправлення о 07:04, прибуття на станцію Київ–Волинський о 08:55;
    • Яготин – Київ-Волинський відправлятиметься щоденно о 19:45, прибуватиме на станцію Київ–Волинський 22:06.

    В «Укрзалізниці» зазначили, що пасажири цих поїздів для подальшого руху Києвом на станціях Київ–Волинський та Київ Пас. (Північна платформа) можуть зручно пересісти на київську кільцеву електричку.

    Нагадаємо, внаслідок нічних ударів по Львівщині 1 червня постраждала інфраструктура у Стрийському та Самбірському районах. Влучили чотири крилаті ракети ворога. Об‘єкти залізниці зазнали суттєвих пошкоджень.

    Теги: росія окупанти Київ війна Укрзалізниця Україна окупація #stoprussia
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    «Укрзалізниця» розширила мережу руху приміських поїздів Kyiv City Express