Перевізник додав ще чотири поїзди

Відсьогодні «Укрзалізниця» розширила мережу руху приміських поїздів Kyiv City Express. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

Додаються наступні поїзди:

Тарасівка – Київ Пас., відправлення щоденно о 07:58, прибуття до Києва о 08:23;

Київ Пас. – Яготин вирушатиме щоденно о 17:18, прибуватиме до Яготина о 19:27;

Київ-Волинський – Баришівка вирушатиме щоденно о 05:20, прибуватиме до Баришівки о 06:50; зворотно, з Баришівки, відправлення о 07:04, прибуття на станцію Київ–Волинський о 08:55;

Яготин – Київ-Волинський відправлятиметься щоденно о 19:45, прибуватиме на станцію Київ–Волинський 22:06.

В «Укрзалізниці» зазначили, що пасажири цих поїздів для подальшого руху Києвом на станціях Київ–Волинський та Київ Пас. (Північна платформа) можуть зручно пересісти на київську кільцеву електричку.

Нагадаємо, внаслідок нічних ударів по Львівщині 1 червня постраждала інфраструктура у Стрийському та Самбірському районах. Влучили чотири крилаті ракети ворога. Об‘єкти залізниці зазнали суттєвих пошкоджень.