«Укрзалізниця» розширила мережу руху приміських поїздів Kyiv City Express
Перевізник додав ще чотири поїзди
Відсьогодні «Укрзалізниця» розширила мережу руху приміських поїздів Kyiv City Express. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».
Додаються наступні поїзди:
- Тарасівка – Київ Пас., відправлення щоденно о 07:58, прибуття до Києва о 08:23;
- Київ Пас. – Яготин вирушатиме щоденно о 17:18, прибуватиме до Яготина о 19:27;
- Київ-Волинський – Баришівка вирушатиме щоденно о 05:20, прибуватиме до Баришівки о 06:50; зворотно, з Баришівки, відправлення о 07:04, прибуття на станцію Київ–Волинський о 08:55;
- Яготин – Київ-Волинський відправлятиметься щоденно о 19:45, прибуватиме на станцію Київ–Волинський 22:06.
В «Укрзалізниці» зазначили, що пасажири цих поїздів для подальшого руху Києвом на станціях Київ–Волинський та Київ Пас. (Північна платформа) можуть зручно пересісти на київську кільцеву електричку.
Нагадаємо, внаслідок нічних ударів по Львівщині 1 червня постраждала інфраструктура у Стрийському та Самбірському районах. Влучили чотири крилаті ракети ворога. Об‘єкти залізниці зазнали суттєвих пошкоджень.