«Укрзалізниця» попереджає про затримки десятків поїздів

17 поїздів затримуються більше, ніж на годину

Внаслідок масованої ракетної атаки на Україну в дорозі затримується 20 пасажирських поїздів. Про це повідомляє «Укрзалізниця».

«Залізничники докладають максимальних зусиль, щоб скоротити відставання поїздів від графіка. Зокрема, три поїзди затримуються до години, 17 – понад годину», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за графіком прямують 18 пасажирських поїздів. Час затримки поїздів може змінюватися.

Час затримки поїздів оперативно можна дивитись на сайті https://uz-vezemo.com, а також у розділі «онлайн-табло» в чат-ботах «Укрзалізниці» та в застосунку. Також працює контактний центр за номером 0800 503 111, у чат-ботах, та на офіційних сторінках у соцмережах.

«Ситуація на всіх вокзалах спокійна і контрольована», – додали у відомстві.

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