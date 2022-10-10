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«Укрзалізниця» попереджає про затримки десятків поїздів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Укрзалізниця» попереджає про затримки десятків поїздів
За графіком прямують 18 пасажирських потягів
фото ілюстративне

17 поїздів затримуються більше, ніж на годину

Внаслідок масованої ракетної атаки на Україну в дорозі затримується 20 пасажирських поїздів. Про це повідомляє «Укрзалізниця».

«Залізничники докладають максимальних зусиль, щоб скоротити відставання поїздів від графіка. Зокрема, три поїзди затримуються до години, 17 – понад годину», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за графіком прямують 18 пасажирських поїздів. Час затримки поїздів може змінюватися.

Час затримки поїздів оперативно можна дивитись на сайті https://uz-vezemo.com, а також у розділі «онлайн-табло» в чат-ботах «Укрзалізниці» та в застосунку. Також працює контактний центр за номером 0800 503 111, у чат-ботах, та на офіційних сторінках у соцмережах.

«Ситуація на всіх вокзалах спокійна і контрольована», – додали у відомстві.

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Теги: Укрзалізниця війна росія Україна окупанти

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