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Атака дронів на Київщину та удар по Харківщині: яка ситуація в регіонах

glavcom.ua
Атака дронів на Київщину та удар по Харківщині: яка ситуація в регіонах
Наслідки російської атаки на Україну
фото ілюстративне

Вночі росіяни атакували дронами-камікадзе Дніпропетровщину

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Кіровоградськїй, Хмельницькій, Одеській, Чернівецькїй, Львівській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінничині, Житомирщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

Київщина

Вночі область витримала новий удар дронами. Росія знову цілилась по об’єктах інфраструктури. Сили ППО відбили безпілотники. На місцях збиття працюють екстрені служби.

Чернігівщина

Вночі – із артилерії обстріли по території біля села Грем’яч Новгород-Сіверської громади. За попередніми даними – без жертв та руйнувань. Загалом за добу – три обстріли, Новгород-Сіверський район, із мінометів та артилерії. Без жертв.

Черкащина

Вночі в області працювала ППО по «Шахедах». Наразі інформація уточнюється, триває пошук уламків і з'ясування наслідків.

Сумщина

Сьогодні зранку ворог із мінометів обстріляв Миропільську громаду. Близько опівночі ворог ударив із САУ (19 прильотів) по Зноб-Новгородській громаді. Вчора ввечері росіяни із мінометів обстріляли Шалигинську громаду. Інформація про наслідки уточнюється.

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Полтавка, Степове, Оріхів, Залізничне, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Дорожнянка, Ольгівське, Малинівка, Степногірськ, Степове, Новоандріївка, Білогір'я, Темирівка, Малі Щербаки, Кам'янське. Є руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів РФ. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Харківщина

Минулої доби ворог завдав чергового масованого ракетного удару по Харківщині. Під прицілом була критична інфраструктура. Внаслідок ворожої ракетної атаки загинуло двоє людей. Ще один чоловік 52 років госпіталізований з пораненням, його стан медики оцінюють як важкий. Також протягом доби ворог обстрілював з артилерії населені пункти, що розташовані поруч з лінією зіткнення та кордоном з РФ в Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах. У Куп'янську через ворожий обстріл загинув 60-річний чоловік. Залишається високою мінна небезпека. В с. Сніжнівка Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався чоловік 43 років. Він госпіталізований з пораненнями в стані середньої тяжкості.

Дніпропетровщина

Вночі росіяни атакували область дронами-камікадзе. ППО збила усі п’ять «Шахедів», які ворог скерував на регіон. Нікопольський район російські окупаційні війська обстріляли ще й з важкої артилерії. Поцілили по Марганецькій громаді. Люди не постраждали. Наслідки обстрілу з’ясовуються.

Луганщина

Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки і Білогорівки. На Куп’янському та Лиманському напрямках вогневого впливу від росіян зазнали Новоєгорівка, Ковалівка, Площанка, Макіївка, Червонопопівка, Невське, Діброва. Ворог завдав удару силами армійської авіації біля Діброви. Ситуація в області залишається напруженою.

Донеччина

Вночі – обстріли с.Серебрянка Сіверської громади; околиць Званівської громади; с.Торське і Зарічне Лиманської громади; м. Часів Яр (м-н Східний). На ранок – артилерійські обстріли Мар'їнки та Авдіївки. В Авдіївці – поодинокі прильоти по старій частині міста. На ранок – активізація штурмових дій на напрямках с.Красногорівка, Веселе, Промки, Водяного та Первомайського.

Ввечорі тривали обстріли с.Гостре Курахівської громади, пошкоджені приватні будинки та електричні мережі. Вчора вдень – чотири ракетні удари по Костянтинівці. Пошкоджені приватні будинки, школа, кінотеатр, гуртожиток). Без жертв. Протягом доби ворог вів наступальні дії майже по всій лінії бойових дій в Очеретинській громаді. Найактивніше – в районі села Красногорівка. Впродовж доби поодинокі обстріли відбувалися поблизу с.Роздоловка с.Благодатне та околиць м.Соледар.

Миколаївщина

Протягом минулої доби ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії та портовій зоні Очаківської громади. Постраждалих немає. Вчора зранку внаслідок ракетного обстрілу зруйновано складське приміщення приватного підприємства в одному з населених пунктів Коблівської громади. Постраждалих немає. Вчора вдень після ракетного обстрілу в населеному пункті Воскресенської громади пошкоджено об'єкт інфраструктури та житлові будинки. Постраждалих немає.

Херсонщина

За інформацією ГШ ЗСУ ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Берислав, Козацьке, Іванівка, Зміївка, Антонівка, Зеленівка, Дніпровське, Велетенське, Чорнобаївка, Станіслав. У Херсонській області внаслідок ворожих обстрілів дістала поранення одна людина. Загиблих немає. На території тимчасово окупованого Скадовського районну ситуація залишається стабільно тяжкою. Голопристанська громада вночі та вдень перебуває під постійними обстрілами, під обстрілами також перебуває місто Гола Пристань, є руйнування цивільної інфраструктури. На деокупованій території області тривають роботи по відновленню життя, надходять всі види допомоги місцевим мешканцям.

Нагадаємо, триває 310-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається наступати на Бахмутському та покращити тактичне положення на Лиманському та Куп’янському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Іванівське, Кліщіївка, Кам’янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині. 

Теги: війна росія окупанти Україна

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