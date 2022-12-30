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Наслідки нічної атаки дронів на Київ (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Наслідки нічної атаки дронів на Київ (фото)
Внаслідок атаки пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок
Кирило Тимошенко / Telegram

Постраждалих внаслідок вибуху немає

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко опублікував фото зруйнованої адмінібудівлі у Києві, яка постраждала внаслідок падіння уламків ворожого дрона.

«Безпілотник Shahed влучив у чотириповерхову адмінбудівлю в Голосіївському районі. Через це сталася пожежа, її ліквідували», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок – вибиті вікна з першого по п'ятий поверхи.

Інформації про постраждалих немає.

Наслідки нічної атаки дронів на Київ (фото) фото 1
Наслідки нічної атаки дронів на Київ (фото) фото 2

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на Київ йшли сім дронів-камікадзе. Два з них збили на підльоті до столиці, п’ять – над Києвом. 

Нагадаємо, близько 2 години ночі влада України оголосила повітряну тривогу у Києві та Київській області. Місцеві пабліки повідомляють, що повітряна тривога на Київщині пов'язана із безпілотниками типу «Шахед», які рухалися вздовж річки Дніпро у бік столиці.

Під час повітряної тривоги у Києві лунали звуки вибухів. Київська міська військова адміністрація повідомила про роботу ППО.

Також у місцевих Телеграм-каналах з'явилося відео збиття одного з «Шахедів».

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Теги: росія окупанти Київ війна Україна

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