Уродженець Донеччини, який у Києві до смерті побив двірника, проведе сім років у тюрмі



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Тіло двірника було знайдено у підсобному приміщенні на вулиці Єреванській Фото: Нацполіція

Обвинувачений у залі суду повністю визнав свою провину

Солом’янський суд столиці призначив покарання чоловіку за смертельне побиття двірника.

Вбивство сталося навесні цього року. До Солом’янського управління поліції від чоловіка надійшло повідомлення про те, що у підсобному приміщенні на вулиці Єреванській він виявив мертвим товариша.

Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці з’ясували, що кілька днів тому між потерпілим та співмешканкою правопорушника виник конфлікт. Через це зловмисник вирішив помститися, прийшов до помешкання чоловіка та почав його бити держаком від вил. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

За висновком лікарів, смерть чоловіка настала від численних переломів і забійних ран тулуба. Протягом кількох годин поліцейські встановили місцезнаходження підозрюваного та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 33-річний уродженець Донецької області, який тимчасово проживав у столиці. Чоловік раніше судимий за аналогічний злочин, а також за скоєння крадіжок і грабежів. Обвинувачений у залі суду повністю визнав свою провину.

Вироком Солом’янського районного суду у місті Києві чоловіка за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, засудили до семи років позбавлення волі.