На Вінниччині судитимуть трьох зловмисників, які пограбували та вбили підприємця



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Прокуратура Вінницької області направила до суду обвинувачення щодо організованої злочинної групи

В березні троє зловмисників пограбували та вбили підприємця з Шаргородського району. Злочинцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув'язнення.

Злочинці організувались в озброєну банду, що вирізнялась стійкістю та згуртованістю її учасників. До її складу увійшли особи спортивної тілобудови, добре розвинені фізично, які керувались єдиним умислом на скоєння злочинів, розподілом ролей між учасниками банди, озброєністю, конспірацією та дисципліною.

Злочинна група, в березні цього року, вчинила розбійний напад на помешкання жителя Хоменок Шаргородського району, заволодівши при цьому значною сумою коштів останнього, після чого з місця події зникла.

Маючи на меті повернути викрадене, підприємець наздогнав нападників, однак, один з членів організованої групи, не бажаючи повертати відібрані у потерпілого кошти, а також, не бажаючи бути викритим та затриманим потерпілим, вчинив умисне вбивство останнього.

Дії злочинців кваліфіковано за ст. 257, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 115 КК України, санкції яких передбачають позбавлення волі на строк до 15 років та довічне позбавлення волі.

Джерело: Vinbazar