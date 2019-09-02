На Запоріжжі нападники вбили водія заради авто та закопали тіло в полі



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Зловмисники вбили водія, тіло закопали в полі та заволоділи його авто Фото: Facebook В'ячеслава Аброськіна

Двоє злочинців вже затримані поліцією

Поліція Запоріжжя розкрила протягом доби вбивство місцевого мешканця - приватного перевізника, який у ніч на 31 серпня зник безвісти разом ыз власним авто Geely.

Про це у Facebook повідомив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

«Двоє злочинців, 1984 та 1998 р.н., найняли потерпілого для поїздки по області, але в подальшому вбили, тіло закопали в полі та заволоділи його авто», - написав Аброськін.

Він повідомив, що станом на ранок тіло потерпілого було знайдено, а двоє злочинців затримані.

Наразі тривають слідчі дії.

До слова, у Києві за три дні знайшли вбивцю, який перерізав горло хлопцю і викинув стікати кров'ю на узбіччі Окружної. Злочинцем виявився громадянин Молдавської Республіки, який спланував напад на таксиста разом зі своєю співмешканкою.