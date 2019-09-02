В Затоці на Одещині невідомий застрелив чоловіка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Загиблий – житель міста Біляївка, 1990 року народження

В селищі Затока Одеської області невідомий влаштував стрілянину, в результаті якої одна людина загинула.

Про це 2 вересня повідомляє УНН з посиланням на інформацію джерел у правоохоронних органах.

Зазначається, що вбивство сталося поряд з одним із місцевих кафе.

«Між невстановленим чоловіком та жителем міста Біляївка виник конфлікт. Під час конфлікту невідомий дістав пістолет, ймовірно травматичної дії, та здійснив кілька пострілів у бік опонента. В результаті житель Біляївки 1990 року народження отримав поранення грудної клітини», - пише видання.

Повідомляється, що нападник з місця події втік. Медики швидкої, які прибули на виклик, надали потерпілому допомогу, але від отриманих поранень він помер.

Розпочато досудове розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Нагадаємо, поліція Запоріжжя розкрила протягом доби вбивство місцевого мешканця - приватного перевізника, який у ніч на 31 серпня зник безвісти разом із власним авто Geely.