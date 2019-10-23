Уряд забирає у Києва 4 млрд грн



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Ці кошти планувалось спрямувати на реалізацію важливих інфраструктурних об’єктів міста

Уряд забирає у Києва забирає 4 млрд грн, які місто планувало спрямувати на розвиток інфраструктури. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

«17 жовтня 2019 року уряд запропонував Верховній Раді України проект змін до Держбюджету 2019 року. 18 жовтня документ проголосовано у першому читанні. Пояснювальна записка говорить про «благі» наміри змін: забезпечення вирішення важливих соціальних питань та ефективного використання коштів Державного бюджету. Одним із таких питань, на думку уряду, є вилучення з тексту закону статті 30, якою регулюються взаємовідносини держави з містом у частині зобов’язань Київської міської ради з погашення перед державою заборгованості. Вона виникла внаслідок вчинення у 2015 році правочину щодо переведення частини місцевого боргу Київської міської ради за місцевими зовнішніми запозиченнями до державного боргу», – розповів Поворозник на своїй сторінці у Facebook.

Він нагадав, що в складні для країни часи, коли кожен долар золотовалютного резерву був на рахунку, Київ ухвалив рішення підтримати державну фінансову політику та долучитися до програми Міжнародного валютного фонду «Механізм розширеного фінансування».

«Як вплине прийняття цього закону на Київ? Подібні норми існували в законах України про Держбюджет у 2017, 2018 роках. Вони дають місту механізм спрямування коштів з бюджету міста Києва на реалізацію важливих інфраструктурних об’єктів. Це, наприклад, будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар, будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу, будівництво інших не менш важливих об’єктів інженерної і транспортної інфраструктури, які мали б фінансуватися за рахунок коштів державного бюджету», – зазначив Поворозник.

За його словами, зараз, наприкінці року, скасовуючи дію цієї фактично виконаної містом норми, уряд ставить киян перед фактом вилучення у 2020 році з бюджету міста майже 4 млрд грн. Поворозник зауважив, що це кошти, які планувалось спрямувати на реалізацію важливих інфраструктурних об’єктів міста, які мають загальнодержавне значення.

«Сьогодні дуже важливо не втрачати темпів розвитку міста, які ми постійно нарощуємо. Будівництво метро, дитячих садочків, шкіл та об’єктів транспортної інфраструктури – все це може стати проектами, які не можливо буде втілити в життя, якщо Верховна Рада ухвалить запропоновані зміни. На жаль, держава «методами попередників», вилучаючи кошти територіальної громади, уповільнює темпи модернізації застарілої інфраструктури. Я звертаюсь до депутатів Верховної Ради, які говорять про недостатню кількість коштів для Києва і готують відповідні законопроекти, утім водночас голосують за законопроекти, які позбавляють місто коштів. Ви займаєтеся популізмом чи як це розуміти?» – підсумував Поворозник.