Держбюджет-2020 від «слуг народу»: коли недодають хліба, то годують шоу

Феєричними затриманнями можна зривати оплески. Але до першого антракту, коли глядачі побачать, що в театральному буфеті – порожньо

У Європейська Солідарність вздовж і поперек вичитали бюджет наступного року. Розуміємо, що то був жарт про зарплати вчителям в чотири тисячі доларів. Свідомий жарт перед президентськими виборами. А якщо хтось ту хохму і прийняв за чисту монету, то його проблеми. Значить, з почуттям гумору щось не так.

Але з бюджету кудись поділися навіть ті скромні починання, які стартували цього та минулого року. Не буде тринадцятої пенсії, яку весною ми започаткували для пенсіонерів з найнижчими пенсіями. Не буде доплати за третю, четверту дитину і так далі. Не буде продовження програми з будівництва сільських амбулаторій і телемедицини. Не буде підвищення грошового забезпечення нашим воїнам.

Зате буде тиск на ФОПи. Днями «Слуги» ощасливили народ законом про верифікацію соціальних виплат. Замість обіцяного вам зниження тарифів – зменшать кількість отримувачів субсидій. А декого навіть попросять повернути вже раніше отримані гроші – є в законі і така стаття.

Ще з римських часів популісти при владі завжди керують за принципом «хліба й видовищ». Коли недодають хліба, то годують шоу. І феєричними затриманнями можна зривати оплески. Але до першого антракту, коли глядачі побачать, що в театральному буфеті – порожньо. Принаймні саме таке враження справляє бюджет.

Джерело: блог Петра Порошенка

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