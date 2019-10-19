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    Думки вголос

    Держбюджет-2020 від «слуг народу»: коли недодають хліба, то годують шоу

    • Петро Порошенко

      П'ятий президент України

    • Розсилка
    Держбюджет-2020 від «слуг народу»: коли недодають хліба, то годують шоу

    Феєричними затриманнями можна зривати оплески. Але до першого антракту, коли глядачі побачать, що в театральному буфеті – порожньо

    У Європейська Солідарність вздовж і поперек вичитали бюджет наступного року. Розуміємо, що то був жарт про зарплати вчителям в чотири тисячі доларів. Свідомий жарт перед президентськими виборами. А якщо хтось ту хохму і прийняв за чисту монету, то його проблеми. Значить, з почуттям гумору щось не так.

    Але з бюджету кудись поділися навіть ті скромні починання, які стартували цього та минулого року. Не буде тринадцятої пенсії, яку весною ми започаткували для пенсіонерів з найнижчими пенсіями. Не буде доплати за третю, четверту дитину і так далі. Не буде продовження програми з будівництва сільських амбулаторій і телемедицини. Не буде підвищення грошового забезпечення нашим воїнам.

    Зате буде тиск на ФОПи. Днями «Слуги» ощасливили народ законом про верифікацію соціальних виплат. Замість обіцяного вам зниження тарифів – зменшать кількість отримувачів субсидій. А декого навіть попросять повернути вже раніше отримані гроші – є в законі і така стаття.

    Ще з римських часів популісти при владі завжди керують за принципом «хліба й видовищ». Коли недодають хліба, то годують шоу. І феєричними затриманнями можна зривати оплески. Але до першого антракту, коли глядачі побачать, що в театральному буфеті – порожньо. Принаймні саме таке враження справляє бюджет.

    Джерело: блог Петра Порошенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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