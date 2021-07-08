На зупинці громадського транспорту в Києві згорів МАФ (фото)
Вогонь знищив торговельну точку
Фото: Київ оперативний
Причина пожежі в МАФі встановлюється
У середу, 7 липня, близько 19:30 на вулиці Братиславській у Києві сталась пожежа. Про це повідомляє «Київ оперативний».
Загорання виникло у МАФі, встановленому на зупинці громадського транспорту.
До ліквідації пожежі залучалися рятувальники ДСНС
Інформація про причину пожежі уточнюється.
Нагадаємо, 31 травня вночі на вул. Володимира Сосюри, 1А у Дніпровському районі столиці сталася пожежа в кіоску з продажу шаурми.
Раніше на столичних Осокорках сталася пожежа у двох металевих кіосках