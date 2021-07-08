На зупинці громадського транспорту в Києві згорів МАФ (фото)

Причина пожежі в МАФі встановлюється

У середу, 7 липня, близько 19:30 на вулиці Братиславській у Києві сталась пожежа. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Загорання виникло у МАФі, встановленому на зупинці громадського транспорту.

До ліквідації пожежі залучалися рятувальники ДСНС

Інформація про причину пожежі уточнюється.

Нагадаємо, 31 травня вночі на вул. Володимира Сосюри, 1А у Дніпровському районі столиці сталася пожежа в кіоску з продажу шаурми.

Раніше на столичних Осокорках сталася пожежа у двох металевих кіосках