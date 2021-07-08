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    На зупинці громадського транспорту в Києві згорів МАФ (фото)

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    Вогонь знищив торговельну точку - На зупинці громадського транспорту в Києві згорів МАФ (фото)
    Вогонь знищив торговельну точку
    Фото: Київ оперативний

    Причина пожежі в МАФі встановлюється

    У середу, 7 липня, близько 19:30 на вулиці Братиславській у Києві сталась пожежа. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Загорання виникло у МАФі, встановленому на зупинці громадського транспорту.

    До ліквідації пожежі залучалися рятувальники ДСНС

    Інформація про причину пожежі уточнюється.

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    На зупинці громадського транспорту в Києві згорів МАФ (фото)
    На зупинці громадського транспорту в Києві згорів МАФ (фото)

    Нагадаємо, 31 травня вночі на вул. Володимира Сосюри, 1А у Дніпровському районі столиці сталася пожежа в кіоску з продажу шаурми.

    Раніше на столичних Осокорках сталася пожежа у двох металевих кіосках

    Теги: пожежа Київ ДСНС МАФи
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    На зупинці громадського транспорту в Києві згорів МАФ (фото)