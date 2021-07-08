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    На Печерську горів будинок

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    На місці ліквідації пожежі працювали чотири одиниці спецтехніки - На Печерську горів будинок
    На місці ліквідації пожежі працювали чотири одиниці спецтехніки
    Фото: ДСНС

    Загорання сталося у тамбурі до горища

    У четвер, 8 липня, на світанку сталася пожежа у 5-поверховому житловому будинку на вул. Лейпцизькій, 6 у Печерському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальників о 04:20, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події виїхали найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Вогнеборці встановили, що займання сталося на площі 2 кв. м у тамбурі до горища.

    О 05:01 бійці локалізували загоряння та о 05:10 - ліквідували.

    Внаслідок пожежі пошкоджені диван, закопчені стіна та стеля тамбура.

    На місці було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу ДСНС.

    Причина займання наразі встановлюється.

    Жертв і постраждалих немає.

    Як повідомлялося, 7 липня ввечері на вулиці Братиславській у Києві сталося загорання у МАФі, встановленому на зупинці громадського транспорту.

    6 липня сталась пожежа у школі №195 на вул. Миколайчука, 17А у Дніпровському районі столиці. Займання виникло у гардеробі, яке знаходиться у підвальному приміщенні.

    У ніч на 6 липня сталась пожежа в 10-поверховому житловому будинку на просп. Володимира Маяковського, 72-Б у Деснянському районі Києва.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок
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    На Печерську горів будинок