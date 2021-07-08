На Печерську горів будинок

На місці ліквідації пожежі працювали чотири одиниці спецтехніки

Загорання сталося у тамбурі до горища

У четвер, 8 липня, на світанку сталася пожежа у 5-поверховому житловому будинку на вул. Лейпцизькій, 6 у Печерському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальників о 04:20, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події виїхали найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Вогнеборці встановили, що займання сталося на площі 2 кв. м у тамбурі до горища.

О 05:01 бійці локалізували загоряння та о 05:10 - ліквідували.

Внаслідок пожежі пошкоджені диван, закопчені стіна та стеля тамбура.

На місці було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу ДСНС.

Причина займання наразі встановлюється.

Жертв і постраждалих немає.

Як повідомлялося, 7 липня ввечері на вулиці Братиславській у Києві сталося загорання у МАФі, встановленому на зупинці громадського транспорту.

6 липня сталась пожежа у школі №195 на вул. Миколайчука, 17А у Дніпровському районі столиці. Займання виникло у гардеробі, яке знаходиться у підвальному приміщенні.

У ніч на 6 липня сталась пожежа в 10-поверховому житловому будинку на просп. Володимира Маяковського, 72-Б у Деснянському районі Києва.