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    В Чорнобильській зоні поліція затримала дві групи іноземців

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    Біля відселеного села Черевач було виявлено та затримано трьох громадян Швеції - В Чорнобильській зоні поліція затримала дві групи іноземців
    Біля відселеного села Черевач було виявлено та затримано трьох громадян Швеції
    Фото: Нацполіція

    Іноземцям загрожує скорочення терміну перебування в Україні

    У зоні відчуження ЧАЕС поліція затримала дві групи іноземців-сталкерів.

    Першу групу було затримано біля відселеного села Черевач. Там було виявлено та затримано трьох громадян Швеції, 46-річного батька та двох його доньок 21-го та 24-х років, які проникли в зону відчуження з метою туризму. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Другу групу було затримано біля об’єкту Чорнобиль-2 у складі чотирьох громадян Франції: дві дівчини по 22 роки та два чоловіки 20-х і 26-ти років.

    У відношенні даних громадян було складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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    В Чорнобильській зоні поліція затримала дві групи іноземців
    В Чорнобильській зоні поліція затримала дві групи іноземців

    Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20-ти до 30-ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

    Матеріали справ направлено до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення та до Державної міграційної служби для скорочення терміну перебування іноземців в Україні.

    Як повідомлялося, у зоні відчуження ЧАЕС затверджено 21 маршрут відвідування, серед яких 13 наземних, 5 водних та 3 повітряні

    Більше про маршрути на ЧАЕС можна дізнатися тут.

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