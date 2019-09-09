На стіні ЧАЕС з’явився ескіз гігантського муралу (фото)



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Ескіз майбутнього муралу «Погляд у майбутнє » Фото: Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»

Малюнок розташовано на східній стіні машинного залу

На стіну машинного залу Чорнобильської АЕС художники нанесли ескіз майбутнього муралу.

Його автор – Валерій Коршунов з роботою «Погляд у майбутнє». Ескіз муралу було обрано на конкурсі.

Малюнок розташовано на східній стіні машинного залу, яка виходить на офісні приміщення ЧАЕС. Так, мурал щодня бачитимуть близько тисячі осіб персоналу та відвідувачів станції.

Виконавцем муралу є компанія MuralMarket, відома своїми роботами у Києві та інших містах України (серед клієнтів: Ринок Столичний, Даринок, Платформа, Ашан, МастерКард, Ощадбанк).

«Ми є найбільшою компанією в Україні з художньо-декоративного оформлення, виконуємо всі наймасштабніші та найскладніші замовлення, - говорить організатор робіт і художник MuralMarket Ігор Мороз. – Робота займе два-три тижні. Першим етапом роботи є розмітка. Вона виконується з проектора в нічний час. Ми підключаємо потужні проектори і світимо на стіну. Художники наносять контури зображення, а подальша робота близька, можна сказати, до розмальовки. Тобто людина з ескізом, як по карті, знаходить, де вона зараз знаходиться, і розмальовує шматочок або трави, або неба, або руки, коней чи ще чогось. Нічого складного, просто великі масштаби, але до цього ми звикли».

За словами Ігоря, у роботі будуть використані як аерозольні фарби, так і звичайні фасадні.

«Один аерозольний балон — це 400 мілілітрів. Оскільки об’єкт 1100 квадратних метрів, ми беремо майже 1000 аерозольних балончиків», - повідомив він.

Нагадаємо, конкурс на найкращий ескізний проект для створення муралу на ЧАЕС стартував 3 квітня. Проекти приймалися до 3 травня.

Завданням конкурсу було розроблення проекту муралу розміром 18,5 х 57,9 м, до якого входять кольоровий ескіз, назва проекту, концепція та короткий опис.

Мурал розмістять на східній стіні машинного залу, яка виходить на офісні приміщення ЧАЕС. Його щодня бачитиме приблизно тисяча працівників і відвідувачів станції.

Як повідомлялося, на конкурс було подано 24 роботи. Ще 6 робіт було надіслано після закінчення терміну подачі ескізів, вони участі у конкурсі не брали.

Переможцем було обрано Валерія Коршунова з роботою «Погляд у майбутнє».

Джерело: Хмарочос